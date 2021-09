Boville Ernica – Differenziata consegnati 700 kit al primo appuntamento

Distribuiti oltre 700 kit per la raccolta differenziata dei rifiuti, boom di adesioni al primo appuntamento che si è tenuto ieri nell’area camper sotto le terrazze del belvedere, nel centro storico. Domani si replica, sempre dalle 7:30 alle 12:00. Martedì 21 e venerdì 24 settembre, invece, sarà la volta di San Lucio con gli stesso orari.Il sindaco Enzo Perciballi e il consigliere comunale delegato all’Ambiente Lugi Onorati, soddisfatti per questo primo importantissimo risultato, tornano a sottolineare l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti e annunciano che presto arriverà alle famiglie anche un volantino molto esplicativo. Inoltre, ricordano che sono a disposizione presso il Palazzo comunale le compostiere da poter ritirare gratuitamente.“Considerando che era il primo giorno possiamo dire che è stato un successo – il commento di Perciballi e Onorati – Oltre 700 cittadini si sono già presentati a ritirare il kit formato dalle buste colorate con cui differenziare i rifiuti e dai nuovi calendari per i turni di raccolta porta a porta. Questo significa che oltre 700 famiglie sono già in possesso degli strumenti necessari per una corretta differenziazione. I tecnici della ditta incaricata della gestione dei rifiuti ci hanno spiegato che con la distribuzione porta a porta dei kit nello stesso arco di tempo ne avrebbero consegnati al massimo una cinquantina perché dover suonare ad ogni singolo campanello, consegnare e far firmare, richiede tanti spostamenti e si impiega di più. Senza considerare che spesso in casa non si trova nessuno e bisogna tornarci”. Il delegato all’Ambiente Onorati ricorda gli altri appuntamenti con la postazione mobile per il ritiro dei kit: “domani (sabato 18 settembre) il secondo appuntamento presso l’area camper del centro storico sempre dalle 7:30 alle 12:00. Martedì 21 e venerdì 24 settembre, sempre dalle 7:30 alle 12:00, il ritrovo è a San Lucio. Fermo restando che a chi è impossibilitato a recarsi in uno dei punti di distribuzione il kit verrà comunque consegnato a casa nei giorni a seguire”. Infine, Onorati ricorda che “recandosi in Comune è ancora possibile ritirare gratuitamente una compostiera che dà diritto al 10 per cento di sconto sulla tassa dei rifiuti (Tari) ma soprattutto aiuta a conferire in discarica meno rifiuti umidi che possono invece essere trasformati in concime per la terra e le piante”.Allo stesso modo ricorda “l’importanza di eseguire correttamente la differenziazione dei rifiuti prima del conferimento, prestando attenzione al colore delle buste e dei mastelli così da ottimizzare i costi”. In tal senso gli amministratori annunciano che “è in fase di elaborazione e verrà consegnato alle famiglie un volantino in cui, in modo semplice e intuitivo, verrà ricordato come eseguire correttamente la differenziazione”.

comunicato stampa