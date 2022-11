Boville Ernica – Date distribuzione kit differenziata

L’Amministrazione comunale rende note le date per la consegna delle buste e dei calendari: sabato 5 novembre 2022 piazza antistante la chiesa di Santa Liberata; sabato 12 novembre 2022 piazza Scrima; sabato 19 novembre 2022 piazzale antistante la scuola di Casavitola. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 7:30 alle 11:30

Raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione comunale comunica le date per la distribuzione dei nuovi calendari e delle buste ai cittadini interessati. Sabato 5 novembre 2022 la postazione mobile della ditta che gestisce il trattamento dei rifiuti sarà presente nella piazza antistante la chiesa di Santa Liberata per la zona uno; sabato 12 novembre 2022 sarà la volta della piazza in località Scrima per la zona due; sabato 19 novembre 2022, invece, toccherà al piazzale antistante la scuola di Casavitola sempre per la zona due. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 7:30 alle 11:30. Nel centro storico i kit sono stati già distribuiti sabato 29 ottobre.

“Rinnoviamo a tutti i cittadini interessati l’invito a ritirare il kit nelle date e nei luoghi indicati – l’appello del sindaco Enzo Perciballi e del consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi Onorati -. Raccomandiamo inoltre di praticare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti prima del conferimento”.

