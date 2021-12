Boville Ernica – Dalla sinergia di nove Comuni nasce il marchio “L’olio de Papi”

Domenica alle 11 presso il Museo civico di Boville Ernica amministratori, esperti del settore e studiosi presenteranno il progetto “Il cammino dell’Olio nelle antiche Terre dei Papi”. Il sindaco Perciballi: “E’ un appuntamento importante per il futuro del nostro prodotto più prezioso”.

Cresce l’attesa per il convegno dal tema “L’olio de Papi” in programma domenica mattina alle 11 presso il Museo civico in piazza San Francesco a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. L’evento è programmato nell’ambito della manifestazione Pane, Olio e Fantasia, che si svolgerà il prossimo fine settimana a Boville Ernica. Il confronto-dibattito, moderato dalla consigliera delegata al Turismo e al centro storico Martina Bocconi, riguarderà il progetto “Il cammino dell’olio nelle antiche terre dei Papi”. Interverranno il sindaco di Boville Ernica Enzo Perciballi che porterà i saluti mentre Domenico Sperlonga presenterà il marchio Olio dei Papi. Sarà poi la volta del professor Biagio Cacciola che illustrerà il progetto storico “Terre dei Papi“. A seguire Carlo Gallozzi parlerà della organizzazione della filiera dei produttori. L’incontro si concluderà con la degustazione dell’Olio dei Papi.

Il progetto è nato per la promozione dell’olio d’oliva e vede coinvolti nove Comuni fra le Province di Frosinone e Latina: Boville Ernica, Amaseno, Giuliano di Roma, Anagni, Prossedi, Priverno, Sonnino, Cori e Maenza, attori della grande riforma olivicola portata avanti dallo Stato Pontificio, che diventano in questo modo parte di un nuovo rinascimento economico e storico, promosso dall’iniziativa Il cammino dell’Olio nelle antiche Terre dei Papi. Se ne è occupata la consigliera comunale delegata al Turismo e al Centro storico, Martina Bocconi, è stato l’unico di questo genere a vedersi assegnato un finanziamento di 40mila euro dalla Regione Lazio ed ha già portato alla nascita del marchio “L’olio dei Papi”.

“Con tanto impegno e dedizione siamo riusciti a creare un progetto che finalmente permetterà di valorizzare il prezioso prodotto frutto delle nostre colline e della pluriennale esperienza dei nostri agricoltori e dei nostri frantoi – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e i consiglieri comunali Martina Bocconi, delegata al Turismo, e Luigi Onorati delegato all’Agricoltura e all’Ambiente -. Nasce l’Olio della Terra dei Papi e partiamo da Boville Ernica, paese roccaforte dello Stato Pontificio, per coinvolgere poi tutti i paesi che facevano parte del grande Stato e che mantengono ancora oggi la caratteristica della vocazione olivicola. Una storia della nostra Terra che abbiamo rispolverato nei suggestivi documenti dell’epoca e che domenica vi faremo scoprire. Siamo riusciti a mettere Boville al centro di un’iniziativa che avrà positive ricadute non soltanto sotto il profilo economico ma anche sociale, culturale e turistico. Ecco perché invitiamo tutti a partecipare all’evento. Un invito, il nostro, rivolto agli addetti ai lavori, ai grandi e piccoli produttori perché il progetto permetterà di fare sistema con un marchio grazie al quale valorizzare il prodotto”.

PANE, OLIO E FANTASIA. IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 18 dicembre 2021 a partire dalle ore 9 trekking a cura della compagnia dei Viandanti con ritrovo presso piazza Sant’Angelo; alle ore 15 appuntamento con il convegno dal tema “L’olio ciociaro: eccellenza e volano per lo sviluppo del territorio” che si terrà presso la sala consiliare; alle 16:30, sempre in aula consiliare, ci sarà la presentazione del libro “La Foresta Invisibile” di Maria Elisabetta Giudici, relatore Silvia Cardarelli. La giornata di domenica 19 dicembre invece si apre alle ore 11 con il convegno dal tema “L’olio dei Papi” che si terrà presso il museo civico di San Francesco; alle 17, sempre al museo civico, si terrà l’inaugurazione della rassegna d’arte: Il sacro nella città dell’Angelo, a cura di Alfio Borghese con l’intervento del direttore del conservatorio Licinio Refice di Frosinone, maestro Alberto Giraldi. In entrambi i giorni ci saranno anche visite guidate al centro storico e visite al Museo dell’olio e dell’olivo. Solo per la giornata di domenica saranno presenti stand con prodotti tipici e mercatini.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anticontagio da Covid-19. L’ingresso ai convegni è consentito fino ad esaurimento posti previa esibizione del green pass.

