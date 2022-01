Boville Ernica – Convocazione Consiglio comunale

Si svolgerà in modalità telematica il primo febbraio 2022 a partire dalle ore 20. Fra gli argomenti in discussione ci sono il Bilancio di previsione e le opere pubbliche.

Nuova seduta per il Consiglio comunale di Boville Ernica chiamato ad approvare, fra gli altri punti, anche il Bilancio di previsione e lo schema annuale e triennale delle opere pubbliche. L’Assise civica è stata convocata questa mattina dalla vicepresidente Martina Bocconi e si svolgerà in modalità telematica il primo febbraio 2022 a partire dalle ore 20. Quattro gli argomenti che verranno portati all’esame dell’Assise dall’Amministrazione del sindaco Enzo Perciballi. Il primo punto riguarda l’esame e l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale per il 2022. Al secondo punto in discussione c’è l’approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 articoli 151 e 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e del decreto legislativo 118 del 2011. Il terzo punto all’esame dell’Assise riguarda l’esame e l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024. Chiude la seduta al quarto punto il riconoscimento di un debito fuori Bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera A del Decreto legislativo numero 267 del 2000. “La prossima seduta del Consiglio riguarda un passaggio molto importante della vita amministrativa del nostro Comune – spiega il sindaco Enzo Perciballi – perché approveremo tutta la programmazione del 2022 con importanti progetti e investimenti, in modo particolare sulle opere pubbliche e le infrastrutture”.

Qui trovi l’avviso di convocazione https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/po/mostra_news.php?id=927&area=H

