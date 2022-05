Boville Ernica – Convocazione Consiglio comunale 20 maggio 2022

Consiglio comunale, il presidente Giacomo Iozzi ha convocato l’Assise che si riunirà, in seduta ordinaria, per venerdì 20 maggio 2022 a partire dalle ore 20:00 presso la sala consiliare di Corso Umberto I. Sette gli argomenti in trattazione che i consiglieri saranno chiamati a discutere e votare: al primo punto ci sarà l’approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, al secondo punto la regolamentazione delle distanze dei muri di recinzione dal ciglio stradale e l’altezza massima; seguirà, al terzo punto, l’approvazione del Regolamento comunale per la procedura di sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio e, al quarto punto, l’approvazione del Regolamento comunale per la videosorveglianza. Al quinto, sesto e settimo punto si avranno la ratifica di una delibera di Giunta per “variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175 comma 4 del d. lgs. 267/2000) adeguamento capitoli ufficio tecnico e polizia locale” e il riconoscimento di due debiti fuori bilancio per prestazioni professionali. L’ordine del giorno è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Boville Ernica la seguente link: https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/po/mostra_news.php?id=990&area=H

COMUNICATO STAMPA