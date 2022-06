Boville Ernica, convocazione Consiglio comunale

Si riunisce il Consiglio comunale. Lo ha convocato il presidente Giacomo Iozzi, in seduta pubblica e ordinaria, per mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 20 presso la sala consiliare di Corso Umberto I. Cinque i punti all’ordine del giorno: rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227, d. lgs. n. 267/2000 – riapprovazione allegati e rettifica risultato di amministrazione; ratifica delibera di Giunta comunale n. 60 del 25.05.2022 recante ad oggetto: variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) “iscrizione contributi ministero per arredo urbano, referendum, costruzione loculi e adeguamento capitoli alle esigenze degli uffici”; approvazione regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani; approvazione regolamento per la gestione del micro-nido comunale; nomina dell’organo di revisione dei conti- triennio 2022/2025.

COMUNICATO STAMPA

Correlati