Boville Ernica – Controllo Green pass uffici comunali, termoscanner supera la prova del primo giorno

Nuove regole di accesso al Municipio per il contenimento del contagio dal Covid-19, il sistema adottato dal Comune di Boville Ernica supera la prova del primo giorno: il termoscanner installato all’ingresso del Palazzo comunale ha svolto perfettamente il proprio compito. Era stata una circolare del segretario generale dell’Ente, il dottor Massimiliano Fulli, nei giorni scorsi, a fornire le linee guida con cui attuare i controlli per l’accesso agli uffici a decorrere proprio da martedì primo febbraio, così come previsto dal decreto governativo. “Tutto si è svolto regolarmente e senza intoppi – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Benvenuto Fabrizi -. L’apparecchiatura elettronica, che il comandante della Polizia locale Domenico Romano ha provveduto a far installare davanti al portone di ingresso del Comune, ci ha permesso di poter ottemperare alle prescrizioni di legge in modo automatico, senza l’impiego di personale e senza disagi per i cittadini. Tuti i controlli previsti vengono eseguiti tramite un unico apparecchio elettronico collegato alla serratura elettrica della porta. La prima fase riguarda il rilevamento della temperatura corporea. Se è normale lo strumento procederà a richiedere l’esibizione del Green Pass e ad accertarne la validità. In caso di esito positivo della verifica verrà attivato lo sblocco automatico e la conseguente apertura della porta che permetterà di accedere agli uffici. Al termine di tutta la procedura alle persone che si accingono ad accedere in Municipio verrà rilasciato anche un tagliando che potrà eventualmente essere mostrato, su richiesta, al personale incaricato di effettuare i controlli. Si tratta di un procedimento rapido che allo stesso tempo permette di accedere in sicurezza e senza troppi disagi”.

COMUNICATO STAMPA