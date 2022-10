Boville Ernica – Contributo spese scolastiche

Il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli: “La richiesta può essere presentata online a partire dal 7 novembre 2022 anche da chi ha già fatto domanda al Comune per il rimborso dei libri. Riguarda le scuole medie e superiori ed è previsto un Isee fino a 30mila euro”

(L’avviso completo è pubblicato sul sito internet del Comune di Boville Ernica al seguente link: https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/po/mostra_news.php?id=1050&area=H

Contributo economico una tantum della Regione a sostegno dell’acquisto di materiale scolastico a favore degli studenti per l’anno 2022-2023, il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione, alla Cultura e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli illustrano di cosa si tratta: “Sono previsti 150 euro per ogni figlio che frequenta la scuola secondaria di primo grado (medie) e 200 euro per ogni figlio che frequenta la scuola secondaria di secondo grado (superiori). Si potrà fare una sola richiesta per ogni figlio. Le domande vanno presentate online a partire dalle ore 9:30 del 7 novembre 2022 e l’aiuto verrà erogato fino all’esaurimento dei fondi. L’Isee del nucleo familiare dello studente non deve essere superiore a 30mila euro”.

“Si tratta di una somma forfettaria – spiegano il primo cittadino e l’assessore Fratarcangeli – quindi le spese sostenute per gli acquisti del materiale scolastico non dovranno essere rendicontate. Inoltre, è cumulabile con i contributi erogati dal Comune alle famiglie in possesso di un indicatore Isee in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 15mila 493,71 euro e con altri aiuti statali, regionali o locali”.

Come fare: “Le domande – concludono gli amministratori – devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione attraverso il sistema pubblico Spid. Di seguito il link per la consultazione del manuale di accesso: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf. Per assistenza e supporto, anche in fase di presentazione delle proposte, è possibile scrivere a spesescolastiche2022_2023@regione.lazio.it”.

