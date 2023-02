Boville Ernica, Consiglio dei bambini e dei ragazzi: il giuramento baby sindaco

Durante la cerimonia per la convalida degli eletti la prima cittadina dei giovani Sophie Paniccia e il presidente dell’Assise Leonardo Patrizi hanno anche prestato giuramento. I ringraziamenti e gli auguri del dirigente scolastico Giacomo La Montagna, del sindaco Enzo P erciballi e dell’assessore Anna Maria Fratarcangeli

Proclamazione e giuramento del sindaco con consegna della fascia tricolore da parte del primo cittadino Enzo Perciballi, proclamazione dei consiglieri e giuramento del presidente. Con questi passaggi istituzionali, avvenuti nella seconda seduta, il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi è ora nel pieno dei suoi poteri. Alla cerimonia in aula consiliare erano presenti, fra gli altri, anche il dirigente scolastico professor Giacomo La Montagna, il presidente del Consiglio degli adulti Giacomo Iozzi e l’assessore all’Istruzione, alle Politiche giovanili e alla Cultura, Anna Maria Fratarcangeli.

Questa la composizione dell’Assise: Paniccia Sophie baby sindaco, Ghighi Rafaela vicesindaco, Patrizi Leonardo presidente del Consiglio, Buccitti Elisabetta, Stirpe Chiara, Genovesi Silvia e Cervoni Nicole assessori, Capogna Davide, Botticelli Federico, Amorini Flavio, Micardi Cristian, Berardi Gaia e Fiacchi Donatello consiglieri.

Il dirigente scolastico ha messo in evidenza l’importanza del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi legato all’educazione che nella scuola di Boville occupa un ruolo importantissimo. Quindi il professor La Montagna ha detto che “questo progetto è stato sposato subito da tutto il collegio docenti, dal Consiglio d’istituto e dai ragazzi. Ciò che porto sempre nel mio cuore è la loro grande voglia di partecipazione. Hanno tantissime idee per migliorare la scuola e sono molto legati al loro territorio. Già l’Amministrazione comunale ci ha proposto diversi progetti che subito abbiamo accettato. Penso per esempio alle miniguide turistiche per la rivalutazione del territorio ma anche alle attività per il prossimo carnevale. Per noi l’educazione dei nostri ragazzi e l’educazione alla legalità sono molto importanti”.

“Faccio gli auguri per questa nuova avventura. Siate sempre delle menti libere e propositive – ha detto ancora il preside La Montagna rivolgendosi direttamente ai ragazzi -. Noi siamo a vostra disposizione per quello che possiamo guidarvi”. Poi il dirigente ha ringraziato i referenti del progetto presenti alla cerimonia di giuramento e di convalida: “Francesca Cippitelli, Roberto Zeppieri e Augusto Colasanti che a questo territorio ci tengono – ha detto -. Ringrazio il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale, l’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli e Domenico Cervoni. Grazie per averci coinvolti e speriamo che questa collaborazione continui sempre più intensa”.

Le raccomandazioni dell’assessore Fratarcangeli: “Congratulazioni a tutti voi per il traguardo raggiunto. Due anni fa ai consiglieri che vi hanno preceduto feci un augurio in particolare: quello di lavorare come squadra. Rinnovo questo auspicio”.Ed ha aggiunto: “Siate lo specchio di ciò che aspirate a cambiare nel paese in cui vivete. Lavorate con orgoglio. Abbiate rispetto gli uni degli altri senza invidie o competizioni perché non sarà il ruolo a definirvi ma ciò che farete insieme. Tengo particolarmente a questo progetto che giunge a compimento per la seconda volta. Lo abbiamo ideato e visto nascere. Adesso cresce e di questo sono felice. Grazie a tutti i presenti e al presidente del Consiglio Giacomo Iozzi. Ringrazio il dirigente scolastico che da subito ha accolto la proposta con grande interesse, i professori Zeppieri, Cippitelli e Colasanti per il grande lavoro effettuato con i ragazzi, il bibliotecario Domenico Cervoni per il supporto burocratico e gestionale del progetto e il sindaco Perciballi per il sostegno e la fiducia sempre mostrata”.

Le parole del sindaco Perciballi: “Mi unisco ai ringraziamenti, soprattutto per aver voluto istituire all’interno della scuola questo Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, iniziativa che oggi prende piede anche in altri Comuni, a significare che la sensibilizzazione dei ragazzi comincia ad essere una delle priorità delle pubbliche amministrazioni”. Il primo cittadino ha poi ringraziato il presidente del Consiglio degli adulti Giacomo Iozzi, Anna Maria Fratarcangeli in qualità di assessore delegata al ramo e Domenico Cervoni. “Grazie anche alla consigliera Stefania Venditti, con la sua presenza abbiamo la rappresentanza della minoranza: una minoranza propositiva”. Senza dimenticare “i docenti che hanno seguito il progetto. Abbiamo adeguato il regolamento rendendolo più democratico per garantire la rappresentanza di tutti i plessi”.

I ringraziamenti del sindaco sono andati anche al presidente del centro anziani Franco Cerquozzi e a quello della Pro Loco Alberto Biasini, entrambi presenti.

“Questo baby Consiglio rappresenta la volontà di partecipare alla vita sociale e democratica del paese da parte dei nostri bambini e ragazzi” ha detto ancora Perciballi aggiungendo che “voi avete creduto nella possibilità di poter apprendere sin da piccoli il confronto con le istituzione e quindi la crescita culturale che è assicurata per le future generazioni”.

Dopo gli interventi del dirigente e del primo cittadino, si è avuta la cerimonia di giuramento da parte della baby sindaca Sophie Paniccia, a cui Perciballi ha consegnato e fatto indossare la fascia tricolore. Poi ha giurato anche il baby presidente dell’Assise Leonardo Patrizi. Quindi la nuova baby prima cittadina (che succede a un’altra donna già baby sindaco del primo Consiglio, Beatrice Bottoni) ha illustrato il programma e le proposte che saranno oggetto di confronto con l’Amministrazione comunale degli adulti.

