Boville Ernica – Consegna kit raccolta differenziata

Ecco gli altri appuntamenti: sabato 19 novembre 2022 piazzale antistante la scuola di Casavitola, sabato 26 novembre Bar Chiappini, sabato 3 dicembre piazza San Lucio, sabato 10 dicembre piazza Colle Piscioso e sabato 17 dicembre Monte di Fico. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 7:30 alle 11:30. Il sindaco Perciballi: “Abbiamo fissato appuntamenti capillari sul territorio per venire incontro alle esigenze di tutta la cittadinanza”.

Raccolta differenziata dei rifiuti, ecco gli altri appuntamenti fissati dall’Amministrazione comunale per la distribuzione ai cittadini dei nuovi calendari e delle buste. Sabato 19 novembre 2022 la postazione mobile della ditta che gestisce il trattamento dei rifiuti sarà presente nel piazzale antistante la scuola di Casavitola, sabato 26 novembre sarà la volta del Bar Chiappini. E ancora sabato 3 dicembre sarà interessata la piazza di San Lucio, sabato 10 dicembre la piazza di Colle Piscioso e sabato 17 dicembre Monte di Fico.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 7:30 alle 11:30.

I kit sono stati già distribuiti il 29 ottobre nel centro storico, il 5 novembre a Santa Liberata e il 12 novembre in piazza Scrima con oltre mille e 500 utenti a cui è stato già consegnato il materiale.

“Abbiamo predisposto un ampio numero di appuntamenti e località per la distribuzione delle buste e dei calendari in quanto rappresentano un indispensabile strumento per eseguire correttamente il conferimento differenziato dei rifiuti – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e il consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi Onorati – così da rispondere alle più disparate esigenze della cittadinanza senza arrecare disagi anzi, agevolando una capillare distribuzione. Rinnoviamo ai cittadini l’invito a ritirare i kit raccomandando di svolgere correttamente la procedura di differenziazione prima del conferimento dei rifiuti”.

COMUNICATO STAMPA