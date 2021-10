Boville Ernica, consegna Kit differenziata sabato 9 ottobre Scrima

Buste e nuovi calendari con i turni per la raccolta differenziata dei rifiuti, continua il tour della postazione mobile, ideato dal Comune e dalla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, per la distribuzione gratuita del kit. Dopo svariati appuntamenti durante i quali si è registrata una massiccia adesione, per sabato 9 ottobre 2021 è stato programmato un altro incontro, questa volta nella piazza di Scrima, dalle ore 7:00 alle ore 11:30. Il sindaco Enzo Perciballi e il consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi Onorati invitano tutti i cittadini residenti e anche quelli che ancora non hanno avuto la possibilità di andare nei punti stabiliti nei precedenti appuntamenti, a recarsi a Scrima. “Anche sabato – spiegano – per chiunque voglia o abbia la possibilità di raggiungere la postazione mobile di Scrima c’è la possibilità di ritirare gratuitamente il kit con le buste e il nuovo calendario per i turni della differenziata porta a porta. Fermo restando che a tutti coloro che non riusciranno a ritirarlo, il kit verrà comunque consegnato a casa nei prossimi giorni”. E aggiungono: “L’idea di consegnare i nuovi kit in vari punti del territorio è nata anche come occasione per una ulteriore campagna di sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Infatti, la giusta differenziazione permette di ridurre le quantità che arrivano in discarica”. In conclusione, il primo cittadino e il delegato all’Ambiente ricordano che “sono ancora disponibili le compostiere domestiche grazie alle quali si può evitare di conferire l’umido. Le compostiere si possono ritirare gratuitamente presso il Comune e danno diritto al 10 per cento di sconto sulla Tari”.

comunicato stampa – foto archivio