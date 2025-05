BOVILLE ERNICA – CONFERMATO DALLA GESTIONE COMMISSARIALE IL DIRIGENTE TECNICO NOMINATO DAL GIÀ SINDACO PERCIBALLI:

La gestione commissariale del Comune di Boville Ernica ha recentemente confermato il professionista già incaricato quale dirigente dell’Ufficio tecnico durante l’Amministrazione Perciballi. Un fatto che conferma la bontà delle scelte operate nel rispetto delle norme e nell’interesse esclusivo della cittadinanza. «Quando scegliemmo di ricorrere all’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali – dichiara Enzo Perciballi – lo facemmo dopo un’attenta selezione comparativa, pubblica e trasparente, come previsto dalla legge. Incarichi di questo tipo sono per definizione legati alla durata del mandato del sindaco che li conferisce, trattandosi di posizioni fiduciarie e strategiche. Il fatto che ad oggi si sia ritenuto opportuno confermare proprio quel professionista, e non individuarne un altro, è una conferma inequivocabile della correttezza della nostra scelta. Una scelta che ha contribuito in maniera decisiva ai risultati raggiunti dal Comune in settori chiave come i lavori pubblici e l’urbanistica. Numerosi sono stati i progetti portati a termine con una visione di sviluppo sostenibile del territorio».«Se si sceglie di mantenere in carica un dirigente assunto fiduciariamente da un’Amministrazione decaduta – prosegue Perciballi, – questa è la prova che il nostro obiettivo era il bene del paese, non le logiche di potere».«È opportuno ricordare alla gente le ragioni della fine anticipata del mandato – chiosa il già primo cittadino -. Un’Amministrazione comunale legittimamente confermata per il secondo mandato con il 54 per cento dei consensi è stata interrotta per scelta di chi, anteponendo ambizioni personali al bene collettivo, ha deciso di bloccare il lavoro di squadra senza assumersi alcuna responsabilità nei confronti della cittadinanza. Così Boville Ernica si ritroverà priva di una guida politica per oltre un anno, in un momento storico in cui sarebbe stato invece fondamentale portare avanti, con continuità, progettualità complesse e strategiche».«Noi non ci fermiamo – conclude il già sindaco Perciballi – perché siamo convinti che la serietà e la competenza siano la risposta migliore a chi ha anteposto l’egoismo ai progetti per il paese. Continueremo a lavorare per restituire a Boville Ernica un’Amministrazione trasparente, efficiente e con lo sguardo rivolto al futuro».

COMUNICATO STAMPA