Boville Ernica, con “Tu Protagonista” Enzo Perciballi si ricandida alle prossime elezioni comunali

“CON TU PROTAGONISTA PER CONTINUARE A SERVIRE BOVILLE: MI RICANDIDO”. ENZO PERCIBALLI ROMPE IL SILENZIO DOPO LA MOZIONE DI SFIDUCIA E ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI

BOVILLE ERNICA – Dopo la caduta del Consiglio comunale avvenuta lo scorso venerdì 11 aprile, il già sindaco Enzo Perciballi esce allo scoperto e lo fa con un annuncio chiaro e inequivocabile: si ricandiderà a sindaco di Boville Ernica con la lista “Tu Protagonista”, lo storico gruppo civico con cui nel 2018 vinse per la prima volta le elezioni e nel 2023 ottenne il 54% dei consensi con ben 2.907 voti di lista.

«Mi ricandido per dare ai cittadini la possibilità di giudicare il mio operato amministrativo e politico, per restituire loro la voce che nel 2023 avevano chiaramente espresso. Mi ricandido per difendere quanto fatto in sette anni di Amministrazione, per portare avanti la programmazione delle opere pubbliche, per continuare a lavorare al servizio della cittadinanza. Chi ha deciso di sfiduciarmi di fatto ha sfiduciato i cittadini di Boville che avevano votato con un plebiscito la lista e il sindaco» – dichiara Perciballi.

Il già primo cittadino non risparmia una dura e ferma condanna a quanto accaduto in aula consiliare, dove una parte del Consiglio comunale ha votato la sfiducia, decretando lo scioglimento anticipato dell’assemblea: «Ho sempre svolto il mio mandato con senso di responsabilità, trasparenza e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale che i cittadini mi hanno affidato. Ogni scelta compiuta, ogni progetto avviato, ogni decisione presa è stata guidata esclusivamente dalla volontà di perseguire il bene comune e rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini».

«La mozione di sfiducia presentata e votata – aggiunge – rappresenta una scelta grave e incomprensibile, un atto esclusivamente politico che ignora i risultati raggiunti, i progetti in corso e soprattutto le reali esigenze dei cittadini. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: il commissariamento dell’ente e l’interruzione di una guida democratica legittimamente eletta».

Nonostante il clima politico teso e le divisioni esplose nell’assise civica, Perciballi rilancia: «Il mio impegno per Boville non si è mai interrotto e oggi riparte con maggiore determinazione. Ai cittadini chiederò ancora una volta fiducia, per portare avanti una visione chiara e concreta di futuro, per difendere quanto costruito e per non lasciare che logiche di palazzo calpestino la volontà popolare».

Perciballi apre così la nuova campagna elettorale, pronto a sfidare gli stessi che, in consiglio, hanno voltato le spalle alla coalizione con cui erano stati eletti e ai cittadini elettori.