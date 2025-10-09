Boville Ernica – Comunità in lutto per la scomparsa di Fabio Santoloci

Boville Ernica piange la scomparsa di Fabio Santoloci, venuto a mancare il 9 ottobre 2025 presso l’Ospedale Civile di Sora, all’età di 59 anni. La notizia ha profondamente scosso familiari, amici e conoscenti, lasciando un grande vuoto nella comunità locale.

A darne il triste annuncio sono la moglie, le figlie, i suoceri, i fratelli e tutti i parenti, che in queste ore stanno ricevendo numerose manifestazioni di affetto e vicinanza. I funerali si terranno venerdì 10 ottobre, presso il Santuario di Santa Liberata, alle ore 15:30.

Fabio era conosciuto e stimato per la sua bontà, il suo spirito semplice e il legame sincero con la sua famiglia. Una figura riservata ma sempre pronta a dare una mano, un uomo che lascia un ricordo profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

In questo momento di dolore, LiriTv si unisce al cordoglio dei familiari e degli amici, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita del caro Fabio Santoloci. Alla moglie, alle figlie e a tutti i parenti giungano i pensieri di affetto e vicinanza da parte di tutta la redazione.

La famiglia, attraverso l’agenzia funebre Cervoni Costantino, ringrazia quanti parteciperanno alle esequie e a quanti, in qualsiasi modo, vorranno unirsi al dolore per la scomparsa del loro caro.

