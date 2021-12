Boville Ernica – Comune in prima linea contro la violenza sulle donne

Il sindaco Perciballi, l’assessore Verrelli e la consigliera Palombi: “Il mese di agosto del 2022 porterà il logo del Municipio sulle immagini che rappresentano le scarpe rosse, ormai simbolo della campagna culturale”.

Campagna contro la violenza sulle donne, continua l’impegno del Comune di Boville Ernica che ha concesso il gratuito patrocinio e l’utilizzo dello stemma municipale per il mese di agosto 2022, su un calendario che verrà realizzato a scopo benefico da una imprenditrice del luogo. L’iniziativa, fortemente voluta dalla consigliera Elisa Palombi, vede la partecipazione, sempre con la concessione del patrocinio, di altri undici Comuni da varie regioni d’Italia.

“Abbiamo deciso di sposare questa causa – spiegano il sindaco Enzo Perciballi, l’assessore alle Pari opportunità Anna Verrelli e la consigliera Elisa Palombi – perché è a scopo sociale e benefico, contro la violenza sulle donne. Con la concessione del logo, infatti, come Amministrazione comunale contribuiamo a promuovere l’interesse pubblico, fortemente sentito in questo periodo storico da tutte le istituzioni, a diffondere la cultura della non violenza sulle donne. Inoltre, sul calendario verranno pubblicate le fotografie del centro storico di Boville Ernica e questo implica anche una positiva ricaduta per il turismo, la conoscenza, l’immagine e l’economia del nostro paese”. E aggiungono: “Abbiamo ritenuto di concedere lo stemma del Comune per agosto del 2022 perché è il mese in cui vengono pubblicate foto di scarpe rosse, ormai affermato simbolo della non violenza sulle donne, oltre ad alcuni indumenti sempre di colore rosso”. Concludono Perciballi, Verrelli e Palombi: “La nostra Amministrazione è sempre stata e continuerà ad essere in prima linea per combattere con ogni mezzo la violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto verso le donne”.

