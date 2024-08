Boville Ernica – Colle Piscioso, incendio domato dall’intervento dei Vigili del Fuoco e da alcuni residenti

Boville Ernica – Un incendio si e’ propagato in un terreno adiacente il bosco nella popolosa frazione di Colle Piscioso a Boville Ernica. L’intervento provvidenziale di alcuni residenti della Protezione Civile locale e dei Vigili del Fuoco hanno scongiurato il peggio. Infatti e’ mancato poco che il bosco veniva interessato dall’incendio per creare problemi non solo alla vegetazione ma anche ai residenti.

di Gianni Grandechi – foto repertorio

