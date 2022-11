Boville Ernica – Cimitero, bando 33 loculi

Tombe disponibili al cimitero, pubblicato l’avviso per l’assegnazione di 33 loculi disponibili. Le domande vanno presentate entro il 3 dicembre 2022 alle ore 12:00. Il bando e il modello di domanda potranno essere ritirati presso l’Ufficio tecnico del Comune o scaricati dal sito internet istituzionale al seguente link: https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GT0RjM1kBPT0-F

Nell’avviso pubblico è fra l’altro previsto che i loculi verranno concessi per la durata di 50 anni, salvo rinnovo. Potrà presentare domanda un solo richiedente per ogni nucleo familiare e per un massimo di due loculi contigui. Nel caso di richiesta per il trasferimento di salme attualmente posizionate in loculi provvisori si darà la possibilità al richiedente di inoltrare ulteriore domanda per la concessione di altri due loculi al massimo. Le concessioni non possono essere cedute ad altri mediante atti fra vivi. All’assegnazione potranno partecipare esclusivamente residenti e originari di Boville Ernica. Può presentare la richiesta un solo componente per ogni nucleo familiare, purché non abbia già in concessione loculi, cappelle, edicole. La domanda, pena l’esclusione, dovrà esser firmata e accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del richiedente, e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 3 dicembre 2022 alle ore 12:00. La richiesta potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Boville Ernica, Corso Umberto I n. 2; in alternativa tramite Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo: boville.ernica.fr@pec.it; oppure potrà essere spedita con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Boville Ernica – Corso Umberto I n. 2 – 03022 Boville Ernica (FR).

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per venire incontro alle richieste di loculi – spiega il sindaco Enzo Perciballi – in un più ampio contesto di riqualificazione del cimitero e del suo funzionamento, a cui abbiamo provveduto sia dal punto di vista strutturale che normativo”.

COMUNICATO STAMPA