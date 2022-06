Boville Ernica – Chiusura dell’anno scolastico, il saluto del sindaco Enzo Perciballi e dell’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli

Carissimi bambini e ragazzi, insegnanti e personale Ata, carissimo dirigente professor Giacomo La Montagna, oggi si conclude un altro anno scolastico. Nonostante le restrizioni sanitarie che hanno accompagnato i primi mesi, grazie alla collaborazione e alla comprensione reciproca, Scuola e Amministrazione comunale, insieme sono riuscite a svolgere numerose attività e a raggiungere tanti obiettivi.

Ci piace ricordare l’insediamento ufficiale del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi (Ccbr) la cui cerimonia si è svolta l’ultimo giorno del precedente anno scolastico, nel giugno 2021, presso il Museo civico di San Francesco: è un progetto in cui noi abbiamo sempre fortemente creduto e che voi avete accolto con entusiasmo come uno dei passaggi fondamentali per fare dei nostri giovani i futuri cittadini, consapevoli e partecipi della vita civile e istituzionale della comunità bovillense. Per questo e per le tante altre attività che avete voluto condividere vi diciamo grazie: pensiamo al progetto delle miniguide che ha dato ai bambini della scuola primaria la possibilità di approfondire la conoscenza delle opere d’arte e dei monumenti di Boville Ernica, nella speranza di essere riusciti a suscitare in voi quella giusta curiosità che vi permetterà di apprezzarle nel corso di tutta la vostra esistenza. E ancora, Letture su Dante, Incontro con l’autore, Ballo Suono e Canto hanno scandito altri significativi momenti di condivisione e di collaborazione per la formazione dei futuri cittadini.

È stato importante per noi poter dedicare a voi scolari e studenti del nostro territorio, attività che hanno toccato tematiche importanti e siamo felici di poter camminare al fianco della comunità scolastica per supportare le esigenze e costruire insieme un percorso di crescita reciproca. A chiusura di questo anno scolastico è stato bello tornare a vedere anche i genitori nelle manifestazioni e ci auguriamo che a settembre la situazione permetta di ricominciare in modo ancora più sereno. Come Amministrazione comunale, infatti, stiamo già pensando ad altre iniziative che avremo a breve il piacere di proporvi, fra cui la seconda edizione del campo estivo presso il parco pubblico, la cui partecipazione quest’anno è gratuita.

Un particolare saluto da parte nostra giunga a voi, bambini e ragazzi, per i quali la fine di questo anno scolastico segnerà anche la fine di un percorso, sia esso quello dell’Infanzia, della Primaria o della Scuola Media: i cambiamenti suscitano sempre un po’ di incertezza ma, se presi per il verso giusto, sono sinonimo di crescita e di autodeterminazione.

Un sincero in bocca al lupo va a quanti di voi sosterranno le prove di esame: si tratta di momenti che vi prepareranno alla vita, vi renderanno un po’ più adulti e, siamo sicuri, fra qualche anno ricorderete con piacere.

La nostra gratitudine giunga a voi insegnanti, personale scolastico e a lei, carissimo dirigente, per la dedizione con cui, ciascuno per la propria parte, vi siete prodigati per la crescita culturale, intellettuale e morale dei nostri bambini e ragazzi.

Un ringraziamento particolare giunga a voi famiglie per il supporto, la vicinanza e l’amore con cui vi dedicate ai vostri figli. Buone vacanze estive, buon meritato riposo e grazie di vero cuore.

COMUNICATO STAMPA