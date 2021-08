Boville Ernica – Chiese in comodato gratuito

Il santuario della Madonna delle Grazie e la chiesa della Madonna di Lourdes, la cui proprietà catastale è del Comune, in comodato d’uso gratuito alla parrocchia. La decisione della Giunta comunale, che ha votato la proposta di contratto, è arrivata dopo la richiesta del parroco per poter attingere ai vari finanziamenti per la ristrutturazione.

“Abbiamo deciso di accettare la richiesta del parroco – le parole del sindaco Enzo Perciballi – perché di fatto è conveniente per tutti. Di conseguenza abbiamo provveduto a deliberare un atto di Giunta in tal senso e approvato le due proposte di comodato d’uso che ora andranno perfezionate”.

“Questa operazione – spiega il primo cittadino – serve a dare anche al parroco la possibilità di accedere a finanziamenti diretti. Sia il proprietario, cioè il Comune, sia l’utilizzatore reale, dunque, possono così accedere ciascuno a finanziamenti ad hoc a seconda della circostanza. E così si apre un doppio canale di finanziamento. In sostanza è un atto con il quale il Comune ha inteso dare un più ampio raggio di azione anche al parroco con l’obietto, comune e condiviso, di preservare e custodire nel migliore dei modi possibili gli edifici di culto e il prezioso patrimonio artistico che vi è custodito all’interno. Come nel caso, per esempio, del santuario della Madonna delle Grazie”.

comunicato stampa