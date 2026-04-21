Boville Ernica, Chiara Bottoni sostiene il progetto “Benvenuto Fabrizi Sindaco”

Un appello al rinnovamento, accompagnato da idee concrete e da una visione chiara del futuro. È questo il messaggio lanciato da Chiara Bottoni, giovane protagonista del panorama civico di Boville Ernica, che si presenta ai concittadini con l’obiettivo di imprimere una svolta culturale, sociale e amministrativa al paese.

Bottoni rivendica con orgoglio la sua identità di “volto nuovo”, sottolineando però come alla freschezza dell’età affianchi un percorso accademico solido in Beni Culturali e Scienze della Storia. Una combinazione che, nelle sue intenzioni, rappresenta la base per costruire un progetto innovativo ma radicato nella tradizione.

Al centro della proposta, la valorizzazione del patrimonio storico locale. Tra le priorità indicate figura il rilancio dell’Archivio Storico comunale, attraverso un lavoro di riordino e recupero che possa trasformarlo in un punto di riferimento per studiosi e visitatori. “Un paese che cura le proprie radici è un paese che sa dove andare”, è la visione che guida il progetto.

Accanto alla memoria, spazio anche alla vita culturale quotidiana. L’idea è quella di trasformare la Biblioteca Comunale in un luogo dinamico e inclusivo, capace di coinvolgere diverse fasce della popolazione. Dai laboratori di lettura creativa per i più piccoli fino alle attività dedicate agli anziani, con iniziative pensate per contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di comunità.

Non solo cultura, però. Nel programma di Bottoni trovano spazio anche interventi concreti sulla sicurezza e sul decoro urbano. Tra le proposte, la sistemazione di marciapiedi e dossi, oltre a una maggiore presenza della polizia locale nelle aree sensibili, in particolare davanti alle scuole. “Garantire la sicurezza dei nostri figli è un dovere fondamentale”, sottolinea.

L’obiettivo dichiarato è costruire una Boville Ernica più viva, partecipata e attenta ai bisogni reali dei cittadini, superando – secondo la candidata – le logiche del passato. Un invito esplicito a guardare avanti, con coraggio e responsabilità condivisa.

“Se cercate una voce nuova, preparata e determinata, io sono qui”, conclude Bottoni, lanciando un messaggio diretto alla comunità: scegliere il cambiamento e iniziare a costruire, insieme, il futuro del paese.