Boville Ernica – Centro sportivo Montorli, ammodernamento efficiente grazie all’amministrazione Perciballi

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di Enzo Perciballi.

Investiti circa 700mila euro. Rifatte le strutture, reso più sicuro e sostenibile l’intero impianto. Previsto anche un ulteriore intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche.

Tra i numerosi interventi portati a termine dall’Amministrazione Perciballi spicca senza dubbio l’ammodernamento del centro sportivo Montorli, uno dei poli più frequentati del territorio. Un’opera strategica e necessaria, pensata per garantire funzionalità, efficienza energetica, sicurezza e decoro, a beneficio di tutte le realtà sportive e associative locali.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 700.000 euro, ha riguardato molteplici aspetti: è stata completamente rifatta la copertura della tribuna, è stato sostituito il manto sintetico del campo principale e sono state installate nuove reti para-pallone dietro le porte per evitare l’uscita dei palloni durante gli allenamenti e le partite.

Sul fronte dell’efficienza energetica, è stato realizzato un intervento a 360 gradi: sostituiti i fari del campo da gioco con sistemi a basso consumo, installati nuovi fari anche al campo di calcetto, efficientati gli spogliatoi con nuovi infissi, caldaia e pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria. Il risultato è un impianto sportivo più moderno, sostenibile e meno oneroso in termini di consumi.

Anche la copertura del bocciodromo è stata completamente rifatta, garantendo agli utilizzatori maggiore comfort e continuità delle attività. In materia di sicurezza, sono stati rimossi gli alberi pericolanti a ridosso del campo sportivo, i cui rami cadevano sul terreno di gioco e le cui radici avevano iniziato a danneggiare la pavimentazione. Gli alberi sono stati ripiantati sul piazzale, in un’area più idonea, rispettando il verde pubblico e valorizzando l’ambiente.

«Abbiamo restituito alla cittadinanza un centro sportivo rinnovato, più sicuro, più funzionale e con costi di gestione ridotti grazie al risparmio energetico – spiega il già sindaco Enzo Perciballi –. Lo sport non è solo attività fisica, ma inclusione, educazione, salute e socialità: ecco perché abbiamo voluto investire con convinzione su quest’area, tanto amata e frequentata».

L’impegno dell’Amministrazione Perciballi sul centro sportivo Montorli non si è fermato qui: nell’ultimo Bilancio di previsione approvato e nel Programma triennale delle opere pubbliche, era stato previsto un ulteriore intervento per completare la riqualificazione, con ulteriori migliorie e nuove dotazioni per l’intero complesso.

«Abbiamo lavorato in silenzio, con serietà e concretezza – aggiunge Perciballi –. Purtroppo, molto altro si sarebbe potuto fare se non fosse stato impedito da chi ha anteposto le proprie aspirazioni personali all’interesse collettivo».