Boville Ernica, celebrazioni Festa della Repubblica

Settantasettesimo anniversario della Repubblica italiana, la solenne cerimonia si è tenuta in piazza Sant’Angelo alla presenza di illustri autorità civili, militari e religiose, insieme a numerosi cittadini. C’erano infatti il sindaco Enzo Perciballi, la baby sindaca Sophie Paniccia e altri amministratori comunali, il luogotenente Mario Vinci comandante della locale stazione Carabinieri, il comandante Domenico Romano della Polizia locale, i parroci don Giovanni Ferrarelli e don Pawel.

Il vicesindaco Benvenuto Fabrizi, invece, ha preso parte alla solenne cerimonia presso il piazzale della prefettura a Frosinone, alla presenza di sua eccellenza Ernesto Liguori. Durante le celebrazioni è stata anche consegnata la Medaglia d’onore per i deportati e internati italiani nei lager nazisti ai familiari di Giovanni Mizzoni di Boville Ernica. A margine della cerimonia il vicesindaco Fabrizi ha sottolineato l’importanza di “riconoscere il sacrificio estremo compiuto da concittadini come Giovanni e altri, che hanno lottato a costo della vita per garantire pace, libertà e democrazia”.

Tornando alla cerimonia principale a Boville Ernica, il sindaco Perciballi ha esaltato l’importanza di una collettività coesa nella costruzione della democrazia: “La nostra comunità ha il privilegio di far parte di questa grande avventura democratica – ha detto fra l’altro -. Siamo chiamati a partecipare attivamente alla vita pubblica, a promuovere la giustizia e l’equità, a proteggere i diritti di ogni cittadino. Ogni giorno, dobbiamo fare la nostra parte per mantenere vive le promesse della nostra Costituzione”.

“Le parole di Piero Calamandrei – ha aggiunto il primo cittadino – ci ricordano che la democrazia e la nostra Carta fondamentale non possono essere date per scontate. Devono essere alimentate ogni giorno con impegno, spirito e volontà. Dobbiamo metterci dentro il nostro contributo costante per preservare e difendere i principi cardine su cui si fonda la nostra Repubblica”.

Il sindaco Perciballi ha concluso il suo discorso ringraziando tutti i presenti per la partecipazione e per l’impegno civico nella costruzione di una comunità forte e coesa: “Grazie a ciascuno di voi per la vostra presenza oggi, per il vostro impegno civico e per il vostro contributo nel rendere Boville Ernica una comunità forte e coesa – ha affermato -. Insieme, possiamo costruire un avvenire migliore per le generazioni future, preservando i valori della democrazia, della libertà e della Repubblica italiana”.

La cerimonia della Festa della Repubblica Italiana a Boville Ernica ha rappresentato un momento di riflessione, di gratitudine e di impegno per preservare e difendere i valori fondamentali della nostra Nazione.

IL MESSAGGIO COMPLETO DEL SINDACO ENZO PERCIBALLI:

Illustrissime autorità civili, militari e religiose, cittadini di Boville Ernica, è con grande onore e orgoglio che ci riuniamo oggi per celebrare la Festa della Repubblica. In questa solenne occasione, desidero porgere un caloroso benvenuto a ciascuno di voi.

Il 2 giugno rappresenta un momento di riflessione sulla storia della nostra Nazione e sulla straordinaria conquista della democrazia. È il giorno in cui, nel 1946, il popolo italiano si espresse tramite un referendum per abbandonare la Monarchia e dare vita a una Repubblica basata sui principi di uguaglianza, libertà e giustizia.

Quel referendum segnò un punto di svolta nella nostra storia. Fu un esempio di partecipazione civica e di volontà collettiva di plasmare un futuro migliore per le generazioni a venire, di gettare le fondamenta di una società basata sui principi di uguaglianza, libertà e giustizia. Fu un passo audace e coraggioso verso un futuro di progresso e sviluppo. Dobbiamo sempre ricordare le lotte, gli ideali e i sacrifici di coloro che hanno contribuito alla nascita della nostra democrazia.

Un profondo ringraziamento giunga alle nostre forze armate e alle forze dell’ordine. Sono gli uomini e le donne che, giorno dopo giorno, si dedicano alla difesa della Nazione, alla tutela dei valori e alla sicurezza dei cittadini. Il loro impegno costante e incrollabile è un pilastro fondamentale della nostra democrazia. Il loro coraggio e la loro dedizione meritano il più sincero apprezzamento e la nostra gratitudine.

Piero Calamandrei, uno dei padri fondatori della Costituzione, sosteneva che essa non è come una macchina che, una volta avviata, può funzionare da sola. Affermava, anzi, che “ogni giorno bisogna rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”.

Queste parole ci ricordano che la democrazia e la nostra Carta fondamentale non possono essere date per scontate. Devono essere alimentate ogni giorno con impegno, spirito e volontà. Dobbiamo metterci dentro il nostro contributo costante per preservare e difendere i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica.

La nostra comunità ha il privilegio di far parte di questa grande avventura democratica. Siamo chiamati a partecipare attivamente alla vita pubblica, a promuovere la giustizia e l’equità, a proteggere i diritti di ogni cittadino. Ogni giorno, dobbiamo fare la nostra parte per mantenere vive le promesse della nostra Costituzione.

Ecco perché, oggi, rinnoviamo il nostro impegno verso una società giusta, inclusiva e solidale. Che ognuno di noi sia consapevole del proprio ruolo nella costruzione di un avvenire migliore per le generazioni future.

Grazie a ciascuno di voi per la vostra presenza oggi, per il vostro impegno civico e per il vostro contributo nel rendere Boville Ernica una comunità forte e coesa. Auguro a tutti voi una buona festa.

Viva la democrazia, viva la libertà, viva la Repubblica italiana.

