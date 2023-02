Boville Ernica – Carnevale 2023: quattro giorni di eventi

Una grandissima sfilata delle maschere e delle coreografie realizzate dalla scuola con premiazione finale: è questo l’evento principale del Carnevale, organizzato dal Comune di Boville Ernica e dall’Istituto comprensivo in collaborazione con l’associazione Pro Loco. Una edizione, quella del 2023, che vede nel tabellone degli eventi ben tre appuntamenti: sabato e domenica 18 e 19 febbraio, a partire dalle 14:30, si svolgerà la tradizionale gara di tiro al formaggio nei vicoli del centro storico a cura della Pro Loco; lunedì 20 febbraio 2023 l’evento clou, dalle 9:30 alle 13:30 in piazza Sant’Angelo si terrà la “Sfilata di maschere con festa in piazza”: il corteo degli alunni dell’Istituto comprensivo di Boville Ernica partirà dalla sede della scuola secondaria di I grado (scuola media Armellini) e attraverserà le vie del paese fino a raggiungere il centro storico per festeggiare tutti insieme in piazza Sant’Angelo, seguirà la premiazione del miglior gruppo coreografico; martedì 21 febbraio 2023, a partire dalle 15, l’ultimo appuntamento presso il museo civico dal tema “Pomeriggio in maschera” con spettacolo di magia, giocoleria e zucchero filato per tutti i bambini.“Abbiamo pensato a un programma in grado di coinvolgere tutti a partire dalla scuola – dicono il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura, allo Spettacolo, all’Istruzione e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli –. La premiazione delle coreografie e dei vari temi avverrà con la consegna di una pergamena. Il complesso delle attività che si svolgeranno nei quattro giorni, inoltre, interesserà non solo la scuola ma anche le famiglie, i più grandi e i piccini. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e sin da ora ringraziamo tutta la scuola e il dirigente, professor Giacomo La Montagna, e l’associazione Pro Loco con il presidente Alberto Biasini”.

