E’ successo poco fa sulla strada provinciale Santa Liberata nella frazione Colle Piscioso a Boville Ernica, dove un camion che stava eseguendo dei lavori per asfaltare la strada, improvvisamente si è sfrenato ed è andato ad impattare contro un’abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito solo lievemente l’autista del mezzo. Tanta la paura per i residenti che hanno assistito all’accaduto.Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia locale.

