Boville Ernica cambia volto: in soli 30 giorni già visibili i primi interventi della nuova amministrazione

A poco più di un mese dall’elezione a sindaco di Benvenuto Fabrizi, a Boville Ernica iniziano già a vedersi i primi segnali concreti dell’azione amministrativa. Diversi interventi sono stati infatti realizzati sul territorio comunale, con particolare attenzione al decoro urbano, alla manutenzione e agli impianti sportivi.

Tra le opere portate avanti nelle ultime settimane spiccano i lavori effettuati presso lo Stadio Montorli, resi possibili anche grazie alla collaborazione dell’associazione Boville K, impegnata attivamente nel supporto alle iniziative dedicate alla comunità. Parallelamente sono stati eseguiti interventi di pulizia nel centro storico, oltre a operazioni di manutenzione e sistemazione di alcune strade comunali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

Il sindaco Fabrizi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora dalla giunta e dagli uffici comunali. Pur riconoscendo che i tempi dall’insediamento sono ancora molto brevi, il primo cittadino sottolinea come l’impegno dell’amministrazione sia costante e orientato a dare risposte concrete alle esigenze del territorio.

“È ancora presto per tracciare un bilancio – avrebbe evidenziato il sindaco – ma i primi risultati dimostrano la volontà di lavorare con determinazione per il bene di Boville Ernica”.

L’amministrazione guarda ora ai prossimi mesi con l’intenzione di proseguire il percorso di riqualificazione e valorizzazione del paese, confermando l’attenzione verso il decoro urbano, i servizi e la manutenzione delle infrastrutture. Un inizio che lascia intravedere una direzione chiara: chi ben comincia è già a metà dell’opera.