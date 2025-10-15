Boville Ernica – Cade durante la raccolta delle olive: uomo trasportato in elicottero a Latina

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi per un incidente avvenuto nelle campagne di Boville Ernica, dove un uomo di 75 anni è rimasto ferito dopo una caduta mentre era impegnato nella raccolta delle olive sul proprio terreno, non lontano dall’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi: il personale del 118, giunto sul posto, ha prestato le prime cure all’uomo, riscontrando condizioni che ne hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza.

È stato dunque richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto in codice rosso presso l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Fortunatamente, le ultime notizie confermano che il 75enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto archivio