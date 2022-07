Boville Ernica, bonus “Psicologo” emergenza pandemica, le domande fino al 24 ottobre 2022

Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Anna Verrelli spiegano come accedere al contributo dell’Inps

Arriva il bonus psicologo erogato dall’Inps con lo scopo di aiutare le persone in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica. Per le domande c’è tempo fino al 24 ottobre 2022. Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Anna Verrelli indicano come fare: “L’istanza va presentata esclusivamente online accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Inps – spiegano Perciballi e Verrelli – tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile direttamente dalla home page. Per accedere è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID (almeno di livello 2), CIE (carta di identità elettronica) o CNS. In alternativa, è possibile utilizzare i servizi del contact center, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)”.

CHI PUÒ RICHIEDERLO: I REQUISITI. “Il Bonus psicologo – specificano gli amministratori – può essere richiesto da tutte le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito Isee in corso di validità non superiore a 50mila euro. Per sostenere le persone con Isee più basso, il bonus è parametrato a queste fasce: Isee inferiore a 15mila euro: bonus fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario; Isee compreso tra 15mila e 30mila euro: bonus fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario; Isee superiore a 30mila euro e non superiore a 50mila euro: bonus fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario. Il bonus deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda”.

LEGGI L’AVVISO COMPLETO https://www.halleyweb.com/c060014/po/mostra_news.php?id=1017&area=H

