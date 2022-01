Boville Ernica – Beccato alla guida di un’auto con patente revocata: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Boville Ernica, durante un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 27enne del luogo, avvisato orale e già censito per stupefacenti e reati contro il patrimonio, per violazione dell’art. 73 del d.lgs. 159/2011, poiché persona sottoposta a misura di prevenzione, veniva sorpreso alla guida di un’autovettura con patente di guida revocata.In particolare il giovane veniva controllato alla guida di un’autovettura seppur sprovvisto di patente di guida in quanto revocata dalla Prefettura di Frosinone nel 2019 a seguito di analoghe violazioni.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati