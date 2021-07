Boville Ernica, barriere architettoniche collegiata di San Michele Arcangelo

Il Comune è al lavoro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella collegiata di San Michele Arcangelo. Pronti a investire fino a 50mila euro. La Giunta ha approvato la delibera di indirizzo per l’Ufficio tecnico.

“Si tratta di un intervento di cui c’è bisogno da anni – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi – perché la bellissima scalinata che divide il sagrato dalla piazza non permette un agevole accesso al luogo di culto per le persone diversamente abili. La realizzazione di una passerella rappresenterebbe inoltre un valido aiuto per le persone anziane. Insieme agli uffici responsabili stiamo studiando una soluzione che sia la più efficace e meno invasiva, visto che si tratta di intervenire sul lato della chiesa di San Michele Arcangelo adiacente la facciata della annessa cappella di San Sebastiano, su cui è ubicato il monumento ai Caduti di tutte le guerre”.

“Questo intervento che stiamo programmando e che presto vedrà la luce – concludono il primo cittadino e l’assessore ai Lavori pubblici – rientra fra l’altro nella visione di paese che ha la nostra Amministrazione, un paese sempre più a misura anche delle persone che hanno problemi a deambulare. In quest’ottica va letta anche alla stesura del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e, nell’attesa, stiamo prevedendo interventi in tal senso ogni volta che si presenta la necessità di fare manutenzione agli immobili come, per esempio, nel caso della scuola primaria Di Cosimo di cui abbiamo approvato il progetto esecutivo: oltre all’adeguamento antincendio è prevista la realizzazione di una struttura che abolisca i gradini davanti all’ingresso principale”.

