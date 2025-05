Boville Ernica, bando per la gestione del campo sportivo Montorli

Il Comune di Boville Ernica ha pubblicato un bando di gara per affidare la gestione del campo sportivo Montorli per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per le realtà sportive locali di animare e promuovere le attività sportive sul territorio comunale.

Il bando è rivolto a una vasta gamma di soggetti: società e associazioni sportive senza fini di lucro, società e associazioni dilettantistiche iscritte al registro CONI, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione riconosciuti dal CONI, ma anche singoli associati, consorziati e aggregazioni spontanee di cittadini residenti a Boville Ernica.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente in forma cartacea all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del 9 giugno 2025. Tutti i dettagli del bando e il disciplinare di gara sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Boville Ernica.

Questa apertura rappresenta una concreta occasione per valorizzare lo sport e la socialità a Boville Ernica, affidando a realtà radicate nel territorio la gestione di uno spazio centrale per la comunità.