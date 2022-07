Boville Ernica – Bando contributo libri di testo

La domanda va presentata entro il 6 ottobre 2022. Il sindaco Enzo Perciballi e l’Amministrazione spiegano come fare

Pubblicato il bando comunale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, anche in comodato, a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2022-2023. L’avviso è rivolto alla scuola dell’obbligo e alla scuola superiore e scade il 6 ottobre 2022.

“Possono essere presentate richieste per il rimborso parziale o totale delle spese per l’acquisto dei libri di testo per l’istruzione degli alunni delle scuole dell’obbligo statali e paritarie (scuola secondaria di primo e secondo grado) – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e gli assessori, all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli e ai Servizi sociali Anna Verrelli – che appartengono a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità non sia superiore a 15mila 493,71 euro. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di: libri di testo cartacei o digitali; dizionari; libri di lettura scolastici anche in lingua straniera; sussidi didattici digitali come software ad uso scolastico, chiavette usb, stampanti; notebook o tablet. Non possono essere acquistati i seguenti prodotti: zaini e accessori, materiale di cancelleria, strumenti musicali, attrezzature per l’attività sportiva. Così – chiosano gli amministratori – contribuiamo a garantire ai nostri giovani e giovanissimi il diritto allo studio”.

I REQUISITI – La domanda può essere ritirata presso il Servizio sociale o scaricata dal sito internet del Comune al link https://www.halleyweb.com/c060014/po/mostra_news.php?id=1016&area=H e deve essere accompagnata da: attestazione Isee in corso di validità; copia Iban bancario o postale intestato a chi fa la domanda; copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo (se maggiorenne può fare la domanda anche l’alunno stesso); dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di residenza e di frequenza (modello da ritirare presso ufficio del Servizio sociale o sul sito internet comunale); copia cartacea di cortesia della fattura elettronica (può essere presentata anche successivamente ovvero prima della ricezione del contributo).

LA DOMANDA – Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune entro il 6 ottobre 2022, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 o inviate all’indirizzo e-mail: avvisi.boville@gmail.com. Il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’acquisto dei libri di testo, sarà effettuato nei limiti del finanziamento concesso e in rapporto al numero delle domande presentate. Le attestazioni Isee possono essere richieste gratuitamente presso i Caf.

