Boville Ernica – Bando 44 loculi cimitero

Ampliamento del cimitero comunale, pubblicato l’avviso per l’assegnazione di ulteriori quarantaquattro loculi disponibili. Le domande vanno presentate entro il 25 giugno 2022 alle ore 13:00. Il bando e il modello di domanda potranno essere ritirati presso l’Ufficio tecnico del Comune o scaricati dal sito internet istituzionale.

È il sindaco Enzo Perciballi a spiegare le modalità del nuovo avviso pubblico, “nell’ottica di ammodernare e ampliare il cimitero – sottolinea il primo cittadino -. Questo bando risponde alle numerose richieste arrivate dai cittadini e rappresenta un altro tassello del progetto che la nostra Amministrazione ha realizzato per restituire decoro e dignità al camposanto. In tal senso abbiamo già adottato tutti i regolamenti necessari al corretto funzionamento della struttura cimiteriale”. L’avviso prevede, fra gli altri requisiti, che i loculi siano concessi per la durata di cinquanta anni, salvo rinnovo. Potrà presentare domanda un solo richiedente per ogni nucleo familiare e per un massimo di due loculi contigui. Nel caso di richiesta per il trasferimento di salme attualmente posizionate in loculi provvisori si darà la possibilità al richiedente di inoltrare ulteriore domanda per la concessione di altri due loculi al massimo. Le concessioni non possono essere cedute ad altri mediante atti fra vivi. All’assegnazione potranno partecipare esclusivamente residenti e originari di Boville Ernica. Può presentare la richiesta un solo componente per ogni nucleo familiare, purché non abbia già in concessione loculi, cappelle, edicole. La domanda, pena l’esclusione, dovrà esser firmata e accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del richiedente, e dovrà pervenire a partire dal 15 giugno 2022 entro il termine perentorio del 25 giugno 2022 alle ore 13:00. La richiesta potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Boville Ernica, Via Corso Umberto I n. 2; in alternativa tramite Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo: boville.ernica.fr@pec.it ; oppure potrà essere spedita con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Boville Ernica – Via Corso Umberto I n. 2 – 03022 Boville Ernica (FR). Sulla busta andrà riportata la seguente dicitura “Bando pubblico per la concessione di loculi”. Le domande pervenute successivamente al termine fissato non saranno considerate per i successivi bandi pubblicati, per i quali sarà necessario presentare una nuova richiesta.

