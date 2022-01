Boville Ernica – Baby Consiglio comunale pienamente operativo

L’Assise civica dei bambini e dei ragazzi è stata convocata dalla presidente Elena Luffarelli per giovedì 27 gennaio. Il sindaco Perciballi e l’assessore all’Istruzione Fratarcangeli: “Finalmente prende forma un progetto in cui abbiamo creduto fermamente e che farà del nostro un paese sempre più a misura di bambini e di ragazzi”

Il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi entra nel pieno delle sue funzioni: la presidente Elena Luffarelli lo ha convocato per il prossimo 27 gennaio 2022 a partire dalle ore 17:30 in modalità di videoconferenza. Due gli argomenti all’ordine del giorno: acquisti per le funzioni e attività del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi; varie ed eventuali.

“Si tratta della prima convocazione operativa. Le precedenti hanno riguardato tappe istituzionali mentre ora i nostri bambini e ragazzi potranno cominciare a prendere anche delle decisioni” spiegano entusiasti il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli, quest’ultima responsabile del progetto ideato dall’Amministrazione comunale e accolto favorevolmente dall’Istituto comprensivo Boville Ernica e dal dirigente Giacomo La Montagna.

“I primi finanziamenti ricevuti – aggiungono il primo cittadino e l’assessore – permetteranno di svolgere alcune delle attività di competenza dell’Assise e della Giunta dei bambini e dei ragazzi. Così entra finalmente nel vivo il progetto in cui abbiamo sempre creduto come a una importante possibilità, per i nostri cittadini del domani, di esprimere a pieno le loro potenzialità e coltivare l’interesse per la cosa pubblica”. Concludono Perciballi e Fratarcangeli: “Siamo sicuri che la baby sindaca Beatrice Bottoni, la Giunta e tutto il Consiglio, sotto la sapiente guida dei formatori scolastici e grazie a un proficuo confronto con l’assessorato all’Istruzione e con l’intera Amministrazione comunale, sapranno portare idee e proposte utili alla crescita del nostro paese. Un paese che vogliamo sempre più a misura di bambini e ragazzi. A tutti loro i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”.

COMUNICATO STAMPA