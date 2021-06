Boville Ernica, Baby consiglio comunale domani, la convalida degli eletti

L’Assise dei bambini e dei ragazzi si riunirà per prestare giuramento. Il baby sindaco riceverà la fascia dal primo cittadino Enzo Perciballi“Dopo le elezioni del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, del baby sindaco e del baby presidente del Consiglio comunale con conseguente nomina della Giunta, martedì 8 giugno 2021 la nuova Assise civica si riunirà in presenza del primo cittadino Enzo Perciballi, del presidente Giacomo Iozzi, dell’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli, responsabile del progetto, e di tutta l’Amministrazione per la proclamazione degli eletti, il giuramento e la presentazione della giunta”. Lo comunicano in una nota stampa il primo cittadino Perciballi e l’assessore Fratarcangeli.“Durante la seduta – spiega l’assessore all’Istruzione – il sindaco Perciballi proclamerà eletti il baby sindaco e i baby consiglieri, investendo ufficialmente della carica il nuovo baby sindaco, consegnandogli la fascia tricolore e facendogli prestare formale giuramento con la formula di rito: prometterà davanti ai cittadini, ai ragazzi e agli adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il proprio dovere nel rispetto del regolamento comunale che disciplina il funzionamento del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi. Subito dopo il baby sindaco inviterà il baby presidente del Consiglio, a prestare anche lui formale giuramento”.“Purtroppo le restrizioni in corso a causa della pandemia – il commento del sindaco Perciballi – ci hanno costretto a ridimensionare gli eventi ma quello di martedì rappresenta per noi al tempo stesso un grande traguardo e un importante punto di partenza nel coinvolgimento dei nostri ragazzi nella vita pubblica e amministrativa di Boville Ernica”.Il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli ringraziano “la scuola tutta e il dirigente, professor Giacomo La Montagna, per aver aderito con entusiasmo a un progetto che ci sta veramente a cuore”.

comunicato stampa – foto archivio