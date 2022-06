Boville Ernica – Avviso sostegno famiglie spettro autistico

Interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età. C’è ancora tempo fino al due luglio 2022 per presentare le domande. Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli spiegano come fare: “Il contributo è destinato alle famiglie con minori fino e non oltre il compimento del dodicesimo anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e viene concesso per le spese sostenute dalle famiglie che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati, dei programmi educativi, nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana. L’aiuto economico viene concesso proporzionalmente all’Isee ed è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiore ad 1 e con un Isee inferiore o pari a 8mila euro. Il tetto di spesa ammissibile massimo per utente è di 5mila euro annui. La domanda va presentata al Comune di Frosinone, capofila del Distretto Sociale B, tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.frosinone.it entro il 2 luglio 2022. Le famiglie possono produrre istanza utilizzando il modello A reperibile sul sito del Distretto sociale B www.distrettosocialefrosinone.it. Contatti: Ufficio di Piano Distretto Sociale B – Comune di Frosinone tel.0775/2656216-6271; e-mail: segreteria@distrettosocialefrosinone.it”.

