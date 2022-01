Boville Ernica – Aule sanificate per ripartire in sicurezza

Scuola, dal 10 gennaio riprendono le lezioni in presenza. Le raccomandazioni dell’Amministrazione

“Riapertura in sicurezza dei plessi scolastici per la ripresa delle lezioni in presenza dopo la pausa delle vacanze natalizie. Tutte le aule e gli ambienti comuni sono stati accuratamente sanificati e le lezioni si svolgeranno nel rispetto del vademecum diffuso dalla Asl di Frosinone. Dunque, da domani, lunedì 10 gennaio 2022, per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Boville Ernica le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza, in ottemperanza all’ultimo Decreto-legge emanato dal Governo nazionale e all’ordinanza emessa dal presidente della Regione Lazio”. Lo comunicano in una nota il sindaco di Boville Ernica Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli.

“Abbiamo ritenuto necessario procedere con la accurata igienizzazione e sanificazione di tutti i plessi scolastici – spiegano gli amministratori comunali – per garantire la massima sicurezza ai nostri bambini e ragazzi al loro rientro, anche alla luce dei recenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguenti pulizie, che hanno interessato la gran parte delle nostre strutture scolastiche. Riteniamo utile raccomandare il rigoroso rispetto delle regole per il contenimento del contagio e riportare di seguito il vademecum diffuso dalla Asl di Frosinone con le norme da applicare nelle scuole per la gestione della pandemia da Covid-19. Agli alunni, agli insegnanti, al dirigente scolastico, al personale Ata e a tutte le famiglie giunga l’augurio di buon anno nuovo e di una felice e proficua prosecuzione dell’anno scolastico”.

COVID-19, NUOVE NORME DI PREVENZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Il Decreto-legge numero 1 del 7 gennaio 2022 appena pubblicato, all’articolo 4, prevede misure specifiche per la gestione dei casi di positività all’infezione di Sars-Cov-2 negli alunni del sistema educativo, scolastico e formativo. In sintesi sono le seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le attività della sezione o gruppo classe saranno sospese per una durata di dieci giorni già in presenza di un solo caso di positività nella medesima sezione o gruppo classe.

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)

Con un solo caso di positività viene attivata la cosiddetta sorveglianza con testing: l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività: il test verrà successivamente ripetuto dopo cinque giorni. Se i casi positivi sono invece due (o più di due) per la classi in cui si sono verificati si attiverà la Dad (didattica a distanza) per la durata di dieci giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (SCUOLA MEDIA, LICEO, ISTITUTI TECNICI ETC. ETC.) E SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

FINO A UN CASO DI POSITIVITÀ per classe è prevista soltanto l’auto-sorveglianza e l’uso in aula delle mascherine di tipo FFP2 con mantenimento della didattica in presenza.

QUANDO I CASI SONO DUE nella stessa classe è prevista:

– per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo: prosecuzione delle attività in presenza con auto sorveglianza e uso di mascherine FFP2 in classe; per tutti gli altri: didattica a distanza per dieci giorni.

QUANDO I CASI SONO ALMENO TRE nella stessa classe è prevista la Dad (didattica a distanza) per dieci giorni. È confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

SI SEGNALA CHE A DIFFERENZA DEL PRECEDENTE DECRETO LEGGE NUMERO 111 DEL 6 AGOSTO 2021, NELL’ATTUALE DECRETO NON SONO RIPORTATI I CRITERI PER DEROGARE RISPETTO A TALE MISURE DA PARTE DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE LOCALI.

Il sindaco dott. Enzo Perciballi

COMUNICATO STAMPA