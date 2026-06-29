L’intervento dell’ex sindaco Enzo Perciballi appare più come un’affermazione politica che come una critica supportata da elementi concreti. La dichiarazione sulla mancata riapertura del Comune il sabato, a circa trenta giorni dall’insediamento della nuova amministrazione guidata da Benvenuto Fabrizi, richiama un impegno elettorale, ma non tiene conto delle eventuali difficoltà organizzative e amministrative che possono accompagnare l’avvio di un nuovo mandato.
Anche il passaggio in cui si afferma frase non attribuibile all’ex sindaco che “in politica non è importante fare, ma apparire”, attribuito polemicamente al sindaco, rappresenta un giudizio personale privo di riscontri oggettivi e rischia di spostare il dibattito dal merito dei fatti allo scontro politico.
Una valutazione sull’operato di un’amministrazione dovrebbe basarsi su risultati verificabili e su un arco temporale più ampio. Dopo appena un mese dall’insediamento, è fisiologico che molte promesse siano ancora nella fase di programmazione o di attuazione.
Il confronto politico è legittimo e necessario, ma per essere realmente utile ai cittadini dovrebbe concentrarsi su dati, tempi e risultati concreti, evitando slogan o attacchi personali che rischiano di alimentare soltanto la contrapposizione politica.
Boville Ernica – “Attacco politico o critica costruttiva? Le parole di Perciballi dividono”
L’intervento dell’ex sindaco Enzo Perciballi appare più come un’affermazione politica che come una critica supportata da elementi concreti. La dichiarazione sulla mancata riapertura del Comune il sabato, a circa trenta giorni dall’insediamento della nuova amministrazione guidata da Benvenuto Fabrizi, richiama un impegno elettorale, ma non tiene conto delle eventuali difficoltà organizzative e amministrative che possono accompagnare l’avvio di un nuovo mandato.