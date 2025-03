Boville Ernica: Assegno di Maternità 2025 – Requisiti e Modalità di Richiesta

Il Comune di Boville Ernica ha pubblicato un avviso riguardante l’assegno di maternità, un sostegno economico destinato alle madri (anche adottanti o affidatarie) che rispettano determinati requisiti. Vediamo insieme chi può beneficiarne e come presentare domanda.

Chi può richiederlo?

L’assegno di maternità può essere richiesto da:

Madri naturali, adottanti o affidatarie del bambino, entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia.

Padri, ma solo in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo.

Per ottenere il contributo, la richiedente deve:

✔️ Avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui.

✔️ Essere residente in Italia al momento della domanda.

✔️ Se il figlio non è nato in Italia o non è cittadino UE, deve essere in possesso del permesso di soggiorno o essere iscritto su quello di un genitore.

Requisiti economici e importo

Per l’anno 2025, l’assegno ammonta a 2.037,00 euro. Possono richiederlo:

Casalinghe o disoccupate che non abbiano ricevuto altre forme di tutela economica per la maternità da parte del datore di lavoro o dell’INPS.

Chi ha ricevuto un'indennità di maternità inferiore a 2.037,00 euro.

Chi ha un ISEE inferiore a 20.382,90 euro.

Come presentare domanda?

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia. È possibile farlo:

Di persona presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Boville Ernica (dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:00 ).

Via email, inviando la richiesta a avvisi.boville@gmail.com.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il bando completo disponibile sul sito del Comune di Boville Ernica.

Conclusione

L’assegno di maternità rappresenta un importante aiuto per le madri e le famiglie in situazioni di difficoltà economica. Se rientri nei requisiti, non perdere questa opportunità e presenta la tua domanda in tempo!