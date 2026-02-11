Dovrà espiare una pena detentiva presso il proprio domicilio per “reati finanziari in concorso”, commessi a Boville Ernica nell’anno 2015. Questo è quanto stabilito dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cassino a carico di un pensionato del luogo. I militari della locale Stazione, nei giorni scorsi, hanno dato attuazione al provvedimento di espiazione della pena detentiva in regime detenzione domiciliare a carico dell’uomo, il quale al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione dove dovrà scontare la pena di mesi quattro di reclusione.
FOTO ARCHIVIO
Boville Ernica, arrestato per reati finanziari
