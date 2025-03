BOVILLE ERNICA – APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Il Consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente per il periodo primo maggio 2025 – 30 aprile 2028, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni. La delibera si è resa necessaria in vista della scadenza della proroga attualmente in vigore con la Banca Popolare del Frusinate, prevista per il 30 aprile 2025.

“La gestione del servizio di tesoreria – spiega il Sindaco Enzo Perciballi – è essenziale per garantire l’efficace funzionamento delle operazioni finanziarie del Comune. Con questa approvazione, ci assicuriamo di predisporre un nuovo bando pubblico trasparente che consentirà agli istituti bancari interessati di presentare la propria offerta, garantendo ai cittadini un servizio efficiente e sicuro”.

La convenzione regola gli aspetti finanziari legati ai pagamenti e alle riscossioni del Comune, oltre alla custodia di titoli e valori. L’affidamento sarà gestito attraverso una procedura di gara aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), senza limiti al numero di operatori economici partecipanti e nel rispetto dei criteri di concorrenza e trasparenza.

Oltre a garantire la continuità del servizio di tesoreria, l’Amministrazione comunale sta lavorando per cercare di ottenere la presenza di uno sportello bancomat sul territorio, un’esigenza avvertita da cittadini e attività commerciali, dopo le recenti chiusure.

“Stiamo portando avanti un confronto costante con gli istituti bancari per riportare uno sportello bancomat a Boville Ernica – prosegue il Sindaco Perciballi –. È un servizio indispensabile, soprattutto per le fasce di popolazione più anziane e per chi non può spostarsi facilmente. Continueremo a lavorare con determinazione affinché questa necessità diventi realtà”.

L’Amministrazione comunale conferma quindi il proprio impegno nel garantire ai cittadini un accesso agevole ai servizi finanziari, sia attraverso una gestione efficiente del servizio di tesoreria che con la volontà di ripristinare uno sportello bancomat sul territorio, alla luce del fatto che in questo momento è presente soltanto l’ Atm di Poste Italiane.