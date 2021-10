Boville Ernica – Ampliamento della biblioteca, consegnati i lavori

Il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli: “Con questo intervento la nostra struttura diventerà un importante attrattore culturale per il territorio”

Ampliamento della biblioteca, consegnati i lavori alla ditta. È iniziata la prima fase che prevede lo sgombero dei locali, nei prossimi giorni avranno inizio gli interventi veri e propri “possibili grazie alla efficace progettualità del nostro Ente che ci ha permesso di ottenere un finanziamento pubblico– spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli –. Verrà realizzato un altro spazio al primo piano con possibilità di accesso ai disabili, una sala conferenze, spazi espositivi, servizi di accoglienza e informazione, spazi per attività educative e collegamento a internet”. Non mancheranno nuovi arredi come “tavoli e sedie per bambini, scrivanie, scaffali in legno, nuovi computer, pannelli led digitali, videoproiettore, amplificazione audio e tanto altro ancora” chiosano il primo cittadino e l’assessore, che concludono: “Insieme all’offerta di strumenti sempre maggiori questi interventi faranno della nostra biblioteca un vero e proprio attrattore culturale per il territorio”.

