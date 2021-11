Boville Ernica, alunni della primaria familiarizzano con le opere d’arte

Comincia il progetto della biblioteca comunale “Mini guide alla scoperta del borgo”. Il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli: “L’obiettivo è quello di valorizzare i tesori artistici ed avvicinare le giovani generazioni alla bellezze del nostro centro storico e alla nostra storia”.

Si chiama “Mini guide, alla scoperta del Borgo”, avrà inizio oggi, 23 novembre, e durerà fino a tutto il mese di dicembre, il progetto realizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Pro Loco e con l’Istituto comprensivo, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria di primo grado del territorio di Boville Ernica. Entusiasti dell’iniziativa il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura, all’Istruzione e alla Biblioteca, Anna Maria Fratarcangeli, che spiegano: “Si comincia questa settimana con il plesso capoluogo della primaria Di Cosimo ma il progetto a cui partecipano tutti i plessi della primaria è programmato per i mesi di novembre e dicembre e si svolgerà nella sede della biblioteca comunale e nel centro storico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio ripartendo dalle bellezze del nostro borgo. E crediamo fermamente nel potenziale rappresentato dai bambini delle nostre scuole”.

IL PROGETTO

“L’obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi le vicende e i tesori del proprio paese, attraverso la visita del centro storico e il successivo approfondimento dei contenuti proposti, così da iniziare il percorso di formazione di piccole e giovani guide turistiche”. Così gli amministratori illustrano il progetto. “Ogni visita inizierà dal chiostro comunale antistante la biblioteca, dove verranno fornite nozioni storico-artistiche su Boville Ernica. Ad accompagnare i ragazzi durante il percorso ci saranno gli operatori della Pro Loco e gli insegnanti. Ogni visita durerà circa due ore e la composizione dei gruppi verrà indicata dal dirigente scolastico; il progetto si svolgerà in orario scolastico, con calendario da concordare in base alle esigenze didattiche. La biblioteca comunale di Boville Ernica è a disposizioni dei docenti per la fornitura del materiale di approfondimento inerente ai temi trattati durante la visita. Il trasporto degli alunni dei plessi di Scrima e Casavitola sarà effettuato dal gestore del trasporto scolastico mentre gli alunni del capoluogo si recheranno in Biblioteca a piedi. L’iniziativa è stata organizzata grazie anche al finanziamento ottenuto relativo all’avviso pubblico La Cultura fa Sistema 2021 destinato ai sistemi di servizi culturali iscritti alle organizzazioni regionali di archivi storici, biblioteche e musei. In caso di pioggia o maltempo le date verranno recuperate”.

