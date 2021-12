Boville Ernica – Alternanza scuola lavoro, il Comune ospita una studentessa del Sulpicio di Veroli

Il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli: “Siamo entusiasti di poter contribuire alla formazione scolastica. Il tirocinio verrà svolto per quaranta ore negli uffici comunali e in biblioteca”

Alternanza scuola-lavoro, il Comune firma la convenzione con il Liceo Sulpicio di Veroli grazie alla quale ospiterà una studentessa. Entusiasti dell’iniziativa il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione, Cultura e Biblioteca, Anna Maria Fratarcangeli: “Il tirocinio curricolare si svolgerà per quaranta ore complessive presso la biblioteca e gli uffici comunali”.

“Siamo stati ben lieti di accogliere la richiesta, arrivata dal dirigente scolastico del Sulpicio – spiegano Perciballi e Fratarcangeli – per l’approvazione e la firma della convenzione per realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro, finalizzati allo sviluppo di competenze tecnico-professionali e, in particolare, per consentire ad una studentessa di svolgere presso il nostro Municipio il percorso di alternanza scuola-lavoro, ben consapevoli che si tratta di uno strumento, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione della formazione professionale, per assicurare ai giovani oltre alle conoscenze di base anche l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. La pratica è riservata a studenti nella fascia di età compresa fra i 15 e i 18 anni.

COMUNICATO STAMPA