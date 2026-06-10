Boville Ernica, al via l’era Fabrizi: presentata la squadra di governo tra esperienza e novità

“Insieme per far crescere il paese”. Con queste parole il neo sindaco Benvenuto Fabrizi ha aperto ufficialmente la nuova consiliatura di Boville Ernica, presentando in Consiglio comunale la Giunta e le deleghe che guideranno l’azione amministrativa nei prossimi anni. Un debutto all’insegna dell’unità, della collaborazione e della volontà di imprimere una nuova direzione allo sviluppo del borgo. Nel corso della prima seduta consiliare, Fabrizi ha illustrato la composizione dell’esecutivo e rivolto un messaggio di apertura anche alle forze di opposizione, sottolineando la necessità di lavorare insieme nell’interesse della comunità. «Si apre una nuova stagione amministrativa – ha evidenziato il sindaco – fondata sul dialogo, sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle risorse del territorio».

Nel suo intervento il primo cittadino ha ringraziato i cittadini per la fiducia accordata e tutte le figure istituzionali che hanno garantito continuità amministrativa nei mesi precedenti. Fabrizi ha inoltre ribadito la volontà di superare le divisioni della campagna elettorale, invitando tutte le componenti politiche a contribuire con idee e proposte per il bene comune.

Una Giunta tra competenza e rinnovamento

Il sindaco ha definito la squadra di governo «molto competente, con un mix di grande esperienza e novità», evidenziando come ogni componente sia stato scelto per valorizzare specifiche professionalità e garantire una gestione efficace dei settori strategici dell’ente.

La nuova Giunta sarà composta da:

Anna Vernelli, vicesindaco, con deleghe a Lavori pubblici, Tutela degli animali e Sanità;

Marcello Dalmazia Sport, assessore con deleghe a Personale e Sicurezza;

Roberto Perciballi, assessore a Bilancio, Finanze, Pubblica istruzione, Trasporti e Cimitero;

Tiziana Sigismondi, assessore a Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Decoro e arredo urbano, Patrimonio e Gemellaggio.

Le deleghe ai consiglieri

Assegnate anche numerose deleghe ai consiglieri comunali della maggioranza. Tra queste:

Andrea Luffarelli: presidente del Consiglio, Attività produttive e cura del territorio;

Luana Zilli: Commercio, Artigianato, Sviluppo commerciale e Start up artigiane;

Martina Bocconi: Cultura, Turismo, Sviluppo rurale, Agricoltura, Centro storico e Filiera corta;

Mino Sordilli: Manutenzione ordinaria del territorio, Pronto intervento e Sicurezza stradale.

Le restanti deleghe rimangono temporaneamente in capo al sindaco.

Apertura al confronto

Fabrizi ha infine lanciato un appello alla collaborazione istituzionale, assicurando disponibilità all’ascolto delle proposte provenienti dai banchi della minoranza. Un segnale politico chiaro, che punta a costruire un clima di confronto costruttivo e a mettere al centro le esigenze della cittadinanza.

Con la presentazione della squadra di governo prende ufficialmente il via la nuova amministrazione comunale, chiamata a trasformare le promesse elettorali in risultati concreti per Boville Ernica.