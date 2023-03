Boville Ernica – Al via lavori pubblici per 865mila euro

Riguardano i plessi Capoluogo (già in corso), Casavitola e Scrima per 210 mila euro, piazza San Pietro per 160 mila euro e 495 mila euro per un tratto di corso Umberto, tutti da finanziamenti pubblici. Soddisfatti gli amministratori: “Sono state premiate la nostra programmazione e la nostra progettualità”

Al via lavori pubblici per 865 mila euro finanziati con fondi Pnrr: interessano tre edifici scolastici, la pavimentazione di piazza San Pietro e il rifacimento di corso Umberto I nel tratto da piazza Sant’Angelo a piazza Santo Stefano. Esprimono soddisfazione il sindaco Enzo Perciballi e il vicesindaco con delega all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi: “Proseguono i nostri interventi sul fronte delle scuole, della viabilità e dell’arredo urbano grazie ai numerosi finanziamenti che il nostro Comune ha ottenuto come riconoscimento alla capacità programmatica e progettuale”. Soddisfazione, soprattutto per l’edilizia scolastica, esprime anche l’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli: “Locali più salubri e accoglienti – spiega- favoriscono l’apprendimento e la socializzazione”.

Entrando nello specifico dei lavori in questione, un intervento da 210 mila euro, ottenuti con un recente finanziamento grazie a un progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale, riguardano i plessi scolastici Di Cosimo (capoluogo), Casavitola e Scrima. Alla primaria Di Cosimo, su cui l’Amministrazione Perciballi ha eseguito altri lavori in passato, è già in corso il rifacimento dei servizi igienici. “Abbiamo concordato con la ditta che i lavori si svolgano prevalentemente durante il fine settimana, così da non arrecare disagi ad alunni e insegnanti” rimarcano al proposito gli amministratori comunali.

Nei plessi di Casavitola e di Scrima, invece, si interverrà per migliorarne la fruibilità. Alla “Giovanni Paolo II” i lavori riguarderanno l’ingresso mentre alla De Andrè di Scrima i servizi igienici e più in generale la sicurezza.

“Nel frattempo – concludono il primo cittadino Perciballi e l’assessore Fabrizi – oltre ad aver già cominciato i lavori alla Di Cosimo, sono stati appaltati e consegnati i cantieri che riguardano piazza San Pietro con un intervento di 160 mila euro, dove l’asfalto verrà sostituito con più idonei sampietrini, e il tratto di Corso Umberto da piazza Sant’Angelo a piazza Santo Stefano per un importo di 495 mila euro: in questo caso verranno realizzati tutti i sottoservizi a cui seguirà il livellamento con idoneo massetto e, infine, verranno riutilizzati i sampietrini esistenti per il rifacimento della pavimentazione. Entrambi i lavori partiranno a breve”.

“Si tratta di interventi necessari da tempo – concludono gli amministratori comunali – e che abbiamo dovuto programmare, progettare, farci finanziare e mandare a gara d’appalto. Un iter lungo e complesso che, tuttavia, siamo riusciti a completare. Ora non resta che attendere lo svolgimento dei lavori”.

COMUNICATO STAMPA