Boville Ernica, al parco pubblico un centro estivo per bambini e ragazzi

Un centro estivo gratuito di cinque settimane riservato a bambini e ragazzi di età compresa fra i tre e i quattordici anni, con attività da svolgersi nel parco pubblico comunale e gite. Sono aperte le iscrizioni. A illustrare l’iniziativa ci pensano l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli e il sindaco Enzo Perciballi.

“L’iniziativa rivolta ai nostri bambini e adolescenti – spiegano – si pone fra i principali obiettivi quello di favorire la socializzazione e lo spirito di gruppo, dopo quasi un anno e mezzo di dure restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, di cui proprio le fasce più giovani della nostra società hanno risentito, soprattutto a causa della continua chiusura delle scuole che è il loro principale e naturale luogo di aggregazione”.

LE ISCRIZIONI

Il centro estivo, che verrà realizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Universal Smile onlus, è gratuito ed è dedicato a bambini e ragazzi nella fascia di età compresa fra i tre e i quattordici anni, ossia i nati negli anni dal 2007 al 2018 compresi. Si svolgerà nel periodo che va dal 2 agosto al 4 settembre 2021. L’iscrizione è gratuita e si può fare tutti i giorni presso il parco pubblico comunale dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Oltre alle iscrizioni, sono a titolo gratuito anche le gite, di cui verrà fornito un programma dettagliato. Il trasporto invece è facoltativo e parzialmente a carico del bambino: un euro a corsa con orari 7:30 – 13:00. Sono a carico del partecipante il cappello e la merenda. La cooperativa fornirà le mascherine, il disinfettante per le mani e l’acqua. Verranno accolti i primi 50 iscritti con eventuale lista di attesa per gli altri.

IL PROGRAMMA

Cinque settimane totali, dal lunedì al venerdì con orario dalle 8:00 alle 13:00. Prima settimana: da lunedì 2 a venerdì 6 agosto; seconda settimana: da lunedì 9 a venerdì 13 agosto con gita al bosco di Paliano; terza settimana: da lunedì 16 (escluso venerdì 20) a sabato 21 agosto con gita Acquapark di Alatri; quarta settimana: da lunedì 23 a venerdì 27 agosto; quinta settimana: da lunedì 30 (escluso venerdì 3) a sabato 4 settembre (ore 17:00 – 24:00) con gita Valmontone Magicland.

COMUNICATO STAMPA