Boville Ernica aderisce alla piattaforma nazionale MappToGO e all’App dei Borghi Più Belli d’Italia

Potenziare gli strumenti a disposizione del turista per rendere più appetibili i monumenti, le opere e i luoghi d’arte di Boville Ernica, paese membro del Club dei Borghi Più Belli d’Italia. Ma, soprattutto, dare al visitatore la possibilità di poter scegliere cosa vedere e in quanto tempo. È questo il motivo fondamentale che ha spinto l’Amministrazione comunale di Boville Ernica a dare la propria adesione alla Piattaforma nazionale MappToGo e all’App dei Borghi Più Belli d’Italia. A darne notizia con entusiasmo, “visto anche il miglioramento della situazione pandemica, generata dalla diffusione del Covid-19, che in queste settimane sta permettendo la graduale ripresa delle attività culturali e turistiche,” sono la consigliera comunale delegata al Turismo e al Centro storico, Martina Bocconi, e il sindaco Enzo Perciballi.“Abbiamo sposato l’iniziativa senza alcun indugio perché rispecchia appieno la volontà di quest’Amministrazione di potenziare il turismo da indirizzare verso le nostre bellezze artistiche, prime fra tutte il mosaico dell’Angelo di Giotto e il Sarcofago paleocristiano”.“Questi due importanti strumenti – spiega la consigliera Bocconi – rappresentano un sistema all’avanguardia, per veicolare e potenziare le informazioni da dare al turista che potrà personalizzare il proprio percorso in rapporto ai propri interessi e al tempo a disposizione, il tutto a portata di smartphone. Basterà scegliere i luoghi e impostare la ricerca che si preferisce per ottenere una formidabile guida virtuale. Saranno presenti descrizioni dettagliate corredate di fotografie e notizie utili ma anche informazioni sull’enogastronomia tipica di Boville Ernica e sugli eventi più importanti che si svolgono durante l’anno”.“Si tratta di un potente mezzo comunicativo di importanza strategica – le parole del sindaco Perciballi – grazie al quale inserirci in circuiti turistici nazionali e rispondere all’esigenza, ormai sempre più impellente, della transizione digitale. Inoltre, siamo sicuri che susciterà anche l’interesse dei più giovani, oltre che degli appassionati e dei turisti tradizionali, con positive ricadute sull’economia locale”.

