Boville Ernica – Acquisto libri di testo, il Comune apre il bando per i rimborsi

Rimborso parziale o totale delle spese per l’acquisto dei libri di testo. Il Comune ha aperto il bando per le richieste relative all’anno scolastico 2021-2022 che vanno presentate all’Ufficio protocollo del Municipio entro il giorno 8 ottobre 2021.

“Si tratta di un sostegno alle spese sostenute dalla famiglie – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli – finalizzato a garantire l’istruzione degli alunni delle scuole dell’obbligo statali e paritarie (scuola secondaria di primo e secondo grado) nell’adempimento dell’obbligo scolastico che appartengono a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità non sia superiore a 15mila 493,71 euro”.

“Il contributo – specificano gli amministratori – è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali. Nella categoria libri di testo rientrano sia quelli cartacei sia quelli digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) o notebook. Le famiglie aventi diritto hanno la possibilità di scegliere di detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi l’importo loro assegnato, anziché avvalersi dell’erogazione diretta del contributo”.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda da ritirare presso il Servizio sociale deve essere accompagnata da: attestazione Isee in corso di validità; certificazione Iban bancario o postale (la domanda deve essere effettuata dall’intestatario dell’iban); elenco dei libri da acquistare fornito dalla scuola frequentata; fattura fiscale originale (non sono validi gli scontrini fiscali; dichiarazione sostituita di certificazione (ai sensi del DPR numero 445/2000) per il requisito della residenza e della frequenza scolastica: istruzione secondaria di I e II grado e del primo e secondo anno dei percorsi triennali integrati di istruzione e formazione; (modello da reperire sul sito o ritirare presso ufficio servizio sociale); copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo (se maggiorenne può fare la domanda anche I ‘alunno stesso purché intestatario dell’iban).

DOVE E QUANDO

Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno 8 ottobre 2021, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13 oppure inviate tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.boville-ernica.fr.it . Il rimborso delle spese sostenute e documentate per acquisto dei libri di testo, sarà effettuato nei limiti del finanziamento concesso e in rapporto al numero delle domande presentate. Le attestazioni Isee possono essere richieste gratuitamente presso i Caf.

COMUNICATO STAMPA