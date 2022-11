Boville Ernica, abbattimento barriere architettoniche: finanziamento 500mila euro

Il sindaco Perciballi e l’assessore Fabrizi: “Ancora una volta è stata premiata la nostra capacità progettuale e non abbiamo gravato sul Bilancio comunale. L’intervento che verrà eseguito nel 2024 migliorerà l’accesso alla chiesa e valorizzerà il Monumento ai caduti e tutta l’area circostante. Non si vive alla giornata ma si programma anche il futuro”

Abbattimento delle barriere architettoniche, il Comune di Boville Ernica ha ottenuto dalla Regione Lazio mezzo milione di euro per il 2024. Il contributo era stato chiesto nelle scorse settimane, in risposta a un bando Astral, con la presentazione di un progetto definitivo per “Abbattimento delle barriere architettoniche nel centro storico”. “Ancora una volta sono state premiate la lungimiranza e la capacità progettuale della nostra Amministrazione e dei tecnici”, è il commento del primo cittadino Enzo Perciballi e del vicesindaco con delega all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Benvenuto Fabrizi.

Il contributo a fondo perduto è stato assegnato all’Ente municipale di Boville Ernica con la deliberazione della Regione Lazio numero 919 del 27 ottobre 2022 “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana“, mentre la richiesta era seguita alla deliberazione del Comune di Boville numero 107 del 14 settembre 2022, di approvazione del progetto definitivo.

“Gli interventi finanziati sono programmati per il 2024, riguarderanno la collegiata di San Michele Arcangelo e miglioreranno anche il vicino Monumento ai caduti. Inoltre, è prevista la riqualificazione di Via Falsarago, piazza dei Nobili e via Trento e Trieste per migliorarne la fruibilità”, ricordano il sindaco Perciballi e l’assessore Fabrizi, che aggiungono: “Sarà interessata un’area importante del centro storico, ossia la centralissima piazza Sant’Angelo in cui si trovano servizi e attività commerciali. Particolare attenzione verrà prestata alla chiesa di San Michele Arcangelo con la realizzazione di una rampa di accesso per disabili ben inserita nel contesto architettonico dell’adiacente monumento ai caduti, di cui sono previsti il miglioramento e la valorizzazione”.

Concludono Perciballi e Fabrizi: “Anche in questo caso l’attenzione dell’Amministrazione Perciballi, oltre che alla progettualità volta a individuare e risolvere problematiche per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, si è concentrata anche verso un’attenta e oculata gestione delle risorse finanziarie così da ottenere importanti contributi economici senza ricorrere a indebitamenti dell’Ente, come troppo spesso è accaduto in passato”. Un’Amministrazione proiettata nel futuro, quella di Boville Ernica, che non si limita a navigare a vista nella quotidianità ma programma anche il futuro.

COMUNICATO STAMPA