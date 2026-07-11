Boville Ernca – Poste chiuse per lavori, navetta gratis per anziani e disabili

L’ufficio postale del centro storico di Boville Ernica chiuderà temporaneamente per consentire l’avvio dei lavori previsti dal Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rendere gli uffici postali sempre più moderni e dotati di nuovi servizi per i cittadini.

La sospensione delle attività interesserà la sede di Piazza San Nicola n. 1 dal 14 luglio all’8 settembre 2026. Durante questo periodo, tutti i servizi postali saranno garantiti presso l’ufficio di località Scrima, individuato come sede temporanea.

Per ridurre i disagi legati allo spostamento, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Benvenuto Fabrizi ha attivato un servizio navetta gratuito dedicato ai cittadini più fragili. Il veicolo dei Servizi Sociali accompagnerà gli utenti over 65 e le persone con disabilità presso l’ufficio postale sostitutivo.

Il servizio sarà disponibile per tutta la durata della chiusura, dal 14 luglio all’8 settembre, e potrà essere prenotato telefonando al numero 0775 379004.

L’iniziativa punta a garantire continuità nei servizi essenziali durante il periodo dei lavori, assicurando al tempo stesso un supporto concreto alle fasce della popolazione che potrebbero incontrare maggiori difficoltà negli spostamenti.